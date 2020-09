Nach Finaleinzug bei US Open: Boris Becker feiert Alexander Zverev als "Mentalitätsmonster"

Der bislang letzte deutsche New-York-Champion Boris Becker hat die mentale Leistung von Alexander Zverev bei dessen Einzug in das US-Open-Endspiel hervorgehoben. "Ich habe mir nach zwei Sätzen schon Sorgen gemacht. Er ist dann vom Platz gegangen, aber er kam anders zurück. Er hatte dann eine andere Körpersprache. Insgesamt blieb er auch in den kritischen Phasen sehr ruhig", sagte Becker am Freitag (Ortszeit) bei Eurosport und betonte: "Es ist unglaublich, was Alexander Zverev für ein Mentalitätsmonster geworden ist."

Der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg erreichte trotz eines 0:2-Satzrückstandes gegen den Spanier Pablo Carreño Busta durch ein 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 zum ersten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft er am Sonntag (22.00 Uhr MESZ, Eurosport) in New York auf den Österreicher Dominic Thiem, der sich im zweiten Halbfinale in drei Sätzen gegen Daniil Medwedew durchgesetzt hatte.