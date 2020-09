Traum geplatzt! Alexander Zverev verpasst ersten Grand-Slam-Titel in Fünfsatz-Krimi – Thiem US-Open-Sieger

Anzeige

Es sah lange Zeit so gut aus für Alexander Zverev, doch dann kehrte sein „Kumpel“ Dominic Thiem eindrucksvoll zurück. Im deutsch-österreichischen Duell unterlag der DTB-Profi in der Nacht von Sonntag auf Montag (deutsche Zeit) im Finale der US Open 2020 nach vier Stunden und einer Minute mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

In seinem vierten Final-Anlauf bei einem Major konnte sich Thiem den großen Traum von seinem ersten Grand-Slam-Titel erfüllen und zudem seine Head-to-Head-Bilanz gegen Zverev auf 8:2 ausbauen. Letzterer verpasste die Chance, als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1996 (Australian Open) ein Major zu gewinnen.

Mit diesem Verlauf des ersten Satzes hatte kaum jemand gerechnet: Zverev, der in drei seiner vergangenen vier Matches bei diesem Turnier den Auftaktsatz verloren hatte, hinterließ ausgerechnet im Finale von Beginn an den besseren Eindruck. Zwei Assen in seinem ersten Aufschlagspiel folgte direkt das frühe Break zum 2:1. Wichtig: Im Anschluss konnte er dieses bestätigen, gewann zwei Service-Games in Folge zu Null.

Zverev mit Leichtigkeit, Thiem wirkt nervös

Während Thiem die richtige Balance vermissen ließ und zu fehlerhaft agierte, ergriff der Hamburger die Initiative und sorgte mit seinem zweiten Break zum 5:2 für die Vorentscheidung in Satz eins. Anschließend zeigte er keine Probleme beim Ausservieren - und holte sich den Durchgang standesgemäß mit einem Ass.

Obwohl der Österreicher mit der größeren Final-Erfahrung ins Match gegangen war, wirkte er im Vergleich zu Grand-Slam-Final-Debütant Zverev deutlich unruhiger. Vielleicht machten dem Weltranglistendritten die bis dato drei verlorenen Endspiele (French Open 2018 und 2019, Australian Open 2020) nervlich mehr zu schaffen als zuvor erwartet. Anders der 23-jährige und damit vier Jahre jüngere Deutsche, der sich in Satz zwei erneut das frühe Break zum 2:1 sichern konnte.

Zverev fokussiert, beweglich und mental stark wie selten zuvor

Danach wurde es aus Sicht des Österreichers noch schlimmer: Im Eiltempo holte sich Zverev die darauffolgenden Spiele, führte schnell mit 5:1. Fokussiert, beweglich an der Grundlinie und mental stark wie nie: Der Deutsche lieferte genau im richtigen Moment seine beste Leistung des Turniers ab.

Als alles auf einen Durchmarsch Zverevs hindeutete, fand wie aus dem Nichts Thiem besser ins Match und brachte seinen Kontrahenten erstmals zum Nachdenken. Der 27-Jährige kam bis auf 4:5 heran, doch sein guter "Kumpel" blieb nervenstark und holte sich verdient die 2:0-Satzführung.

Dritter Satz: Thiem zeigt sich kämpferisch

Wer gedacht hatte, dass Thiem nun im Stile von Zverev, der sein Halbfinale gegen Pablo Carreño Busta nach einem 0:2-Rückstand zuletzt noch drehen konnte, zurückkomen würde, wurde zunächst eines Besseren belehrt. Auch in Satz drei, und damit zum dritten Mal in Folge, holte sich Zverev das wichtige Break zum 2:1. Anders als in den vorherigen Sätzen konnte er den Vorsprung diesmal allerdings nicht transportieren. Der Österreicher nahm den Kampf jetzt an und holte sich das Re-Break. Alles in allem ließ Zverev im dritten Satz ein paar zu viele Chancen liegen, die Thiem zum Satzgewinn in die Karten spielten.

Zu Beginn des vierten Satzes nahm Thiem seine neu gewonnene Aggressivität mit. Im Gegensatz dazu ging Zverevs Aufschlagquote rapide nach unten, ihm fehlten die freien Punkte. Sein Gegenüber, dessen Auftritt nichts mehr mit dem aus dem Anfangsstadium des Matches zu tun hatte, steigerte sich von Spiel zu Spiel - das Comeback des "Dominators" war perfekt. Spätestens nach dem verlorenen vierten Satz war Zverev die Enttäuschung nun anzumerken. Die Folge: ein frühes Break für Thiem zum 1:0 im fünften Durchgang.