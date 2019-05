Alexander Zverev startet mit Zittersieg in die French Open - fünf Sätze in über vier Stunden

Alexander Zverev ist mit einem schwer erkämpften Fünf-Satz-Sieg in die zweite Runde der French Open eingezogen. Bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris bezwang Zverev am Dienstag den Australier John Millman 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Nach 4:08 Stunden nutzte der 22 Jahre alte Hamburger seinen ersten Matchball.