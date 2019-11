Verbotene Handy-Nutzung bei ATP Finals: Alexander Zverev weist Vorwurf entschieden zurück

Tennisprofi Alexander Zverev hat nach seiner Niederlage im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals Vorwürfe der verbotenen Handy-Nutzung zurückgewiesen. „Mein Handy war in der Umkleidekabine“, sagte der 22 Jahre alte Hamburger am Mittwochabend nach dem 3:6, 2:6 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Zverev während eines Seitenwechsels in seiner Tasche wühlt und einen Gegenstand mit den Fingern zu berühren scheint. In sozialen Netzwerken hatte es daraufhin Diskussionen gegeben, ob Zverev möglicherweise ein Smartphone benutzt haben könnte. Elektronische Hilfsmittel sind während der Partien verboten, um illegales Coaching zu verhindern.

Zverev: "Es war definitiv nicht mein Handy"

Der Weltranglisten-Siebte braucht nach seinem überragenden Auftaktsieg gegen Rafael Nadal und seiner Niederlage gegen Tsitsipas am Freitagabend (21 Uhr) gegen Daniil Medwedew im Gruppenfinale unbedingt einen Erfolg, um seine Chance auf die Titelverteidigung in London zu wahren. "Ich habe es in der Hand und ich freue mich drauf. Ich kann entscheiden, ob ich am Samstag noch hier bin oder nicht", zeigte sich Zverev vor dem Match gegen den Russen optimistisch.