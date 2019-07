Alexander Zverev trennt sich von Trainer Ivan Lendl - sein Vater übernimmt

Nach Informationen von Sky gehen der ehemalige Weltklassespieler Ivan Lendl und dessen bisheriger Schützling Alexander Zverev getrennte Wege. Deutschlands derzeit bester Tennisprofi, der aktuell in Hamburg um den Titel am Rothenbaum kämpft, hatte den in Tschechien geborenen US-Amerikaner nach seinem Aus in der ersten Runde von Wimbledon öffentlich kritisiert.

So kritisierte Zverev Lendl nach dem Wimbledon-Aus

Zverev hatte Lendl nach der Niederlage gegen Jiri Vesely vorgeworfen, sich mehr mit Golf und seinem Hund zu beschäftigen als mit der Trainingsarbeit. "Manchmal gehen wir auf den Tennisplatz. Das Training ist zwei Stunden lang. Eine halbe Stunde steht er mit dem Rücken zu mir und erzählt, wie er am Morgen Golf gespielt hat", erklärte der 22-Jährige Mitte Juli im Rahmen einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Hamburg.

Aufgrund der Vorgeschichte ist die Trennung nun keine große Überraschung. Am Rande des ATP-Turniers am Rothenbaum hatte auch Boris Becker seine Bedenken bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit der beiden geäußert: "Man hat die Entscheidung getroffen, Ivan Lendl zu engagieren. Dann muss man das richtig machen, oder man soll aufhören. Diese Situation ist für keinen befriedigend." Vorerst soll "Saschas" Vater, Alexander Zverev senior den Trainerposten übernehmen.

Wimbledon-Sieger Djokovic verzichtet auf Start in Montreal

Derweil hat der Weltranglistenerste Novak Djokovic seine Teilnahme beim Masters-Turnier in Montreal, das am 2. August beginnt, abgesagt. Der 32 Jahre alte Serbe teilte am Donnerstagabend mit, er brauche mehr Zeit, um sich zu erholen.

Djokovic hatte zuletzt in Wimbledon im Finale gegen Roger Federer erst im Tiebreak des fünften Satzes zum fünften Mal beim Rasen-Klassiker triumphiert. Es war der 16. Grand-Slam-Titel für Djokovic, der bei den in einem Monat beginnenden US Open Titelverteidiger ist. Das Turnier in Montreal gehört zu den wichtigsten in der Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison. US-Open-Vorjahresfinalist Juan Martin Del Potro aus Argentinien erholt sich derzeit von einer Fraktur in der rechten Kniescheibe. Auch er wird in Montreal fehlen.

