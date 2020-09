Vom Wunderkind zum Grand-Slam-Sieger? Die Karriere von Alexander Zverev in Bildern

Anzeige

Am Sonntagabend (22 Uhr/Eurosport) kann Alexander Zverev Historisches erreichen. Der beste deutsche Tennisspieler trifft im Finale der US Open auf den Österreicher Dominic Thiem. Für beide wäre ein Sieg im Endspiel in New York der erste Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Zverev kann zudem eine jahrzehntelange Durststrecke der einst stolzen Tennis-Nation Deutschland bei den Herren beenden: Der 23 Jahre alte gebürtige Hamburger strebt den ersten Grand-Slam-Triumph eines Deutschen seit Boris Becker bei den Australian Open 1996 an.

Seit Jahren gilt Zverev als deutscher Hoffnungsträger im Tennis. Spätestens seit seinem ersten ATP-Turniersieg (2016 in St. Petersburg) im Alter von 19 Jahren während seiner ersten vollen World-Tour-Saison sehen viele Experten im 1,98 Meter großen Wunderkind eine kommende Nummer eins der Weltrangliste. "Der Druck wird von Leuten aufgebaut, die erwarten, dass der nächste Becker oder Stich in Deutschland geboren wird", sagte Zverev im Jahr 2017 in über die sich stetig steigernde Erwartungshaltung der Medien und der Fans. "Das ist doch immer so gewesen. Ich versuche einfach, so wenig wie möglich auf diese Leute zu hören." Und der Sohn des russischen Ex-Profis Alexander Mikhailovich Zverev, sein Trainer seit der Kindheit, liefert Jahr für Jahr besser ab. Der SPORTBUZZER hat die Karriere Zverevs in einer Bildergalerie nachgezeichnet.

