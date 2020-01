Alexander Zverev reagiert auf negative Kommentare: "Die Kritiker kennen mich nicht"

Ungeachtet der Kritik wird Tennisprofi Alexander Zverev im März ein Showmatch mit Roger Federer in Südamerika nachholen. Die ursprünglich während einer Reise Ende November in Bogotá geplante Partie war wegen der politischen Unruhen in Kolumbien abgesagt worden. "Die Leute konnten nichts dafür. Wir konnten auch nichts wirklich machen, deswegen fahren wir zwischen Indian Wells und Miami für einen Tag zurück", sagte Zverev am Donnerstag bei den Australian Open in Melbourne bei Eurosport.