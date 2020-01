Ex-Tennis-Stars Haas und Wilander kritisieren Zverev scharf: "Taktisch unterlegen"

Wilander ätzt: "Fünf Sätze scheinen ein großes Problem für Sascha zu sein"

Am Donnerstag findet die Auslosung für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt, das bereits in der Qualifikation von der Feuer-Katastrophe in Australien überschattet wird. Die Slowenin Dalila Jakupovic gab am Dienstag in der ersten Runde nach einem Hustenanfall auf. Den Bewohnern von Melbourne wurde am Dienstag wegen der rekordverdächtig schlechten Luft geraten, drinnen zu bleiben.