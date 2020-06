Nach erneutem Party-Video und Wortbruch: Kyrgios attackiert Zverev - "Das kotzt mich an"

Neuer Wirbel um Alexander Zverev: Der deutsche Tennis-Profi scheint die Corona-Krise weiterhin nicht so wirklich ernst zu nehmen - dabei hatte er zuletzt doch gerade erst Besserung gelobt. Nach seiner Teilnahme an der von Novak Djokovic organisierten und äußerst umstrittenen Adria-Tour schrieb der 23-Jährige am 22. Juni: "Ich bitte vielmals um Entschuldigung bei allen, die ich möglicherweise in Gefahr gebracht habe, indem ich bei dieser Tour gespielt habe." Zudem erklärte er, sich in Selbstisolation zu begeben.