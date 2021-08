Alexander Zverev nach dramatischem Sieg gegen Tsitsipas im Cincinnati-Finale - Kerber scheitert an Barty

Eine Woche vor den US Open ist Olympiasieger Alexander Zverev auf dramatische Art und Weise ins Endspiel des ATP-Turniers in Cincinnati eingezogen. Nach 2:41 Stunden gewann er das Duell mit Stefanos Tsitsipas am Samstagabend 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) - nachdem er sich zuvor von dem Griechen erst provoziert gefühlt, den zweiten Satz nach 2:0-Führung dann noch verloren und im entscheidenden dritten Satz trotz Magenproblemen und zwei Breaks Rückstand beim 1:4 schon scheinbar aussichtslos hinten gelegen hatte.

Von den acht vorausgehenden Duellen mit dem nicht mal ein Jahr jüngeren Tsitsipas hatte Zverev sechs verloren, zuletzt im Halbfinale der French Open. Auch bei dem letzten Testlauf vor dem letzten Grand Slam des Jahres sah es trotz des souverän gewonnenen ersten Satzes wieder nach einer Pleite aus - einer deutlichen noch dazu. Nach dem 2:0 im zweiten Satz gab Zverev vier Spiele in Serie aus der Hand und lag im dritten Satz schließlich schon 1:4 hinten. Nach einem langen Ballwechsel wirkte er körperlich am Ende, setzte sich auf die Handtuchbox und nahm wenig später Hilfe eines Arztes in Anspruch.

Zverev: "Ich habe ein bisschen Magenprobleme"

Nervenspiel in Cincinnati

Kerber scheitert im Halbfinale an der Weltranglistenersten

Hingegen hat Angelique Kerber das Finale in Cincinnati verpasst. Die Kielerin unterlag am Samstag in der Vorschlussrunde der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty nach 1:14 Stunden mit 2:6, 5:7. „Sie hat gut gespielt, sehr aggressiv. Ich habe versucht, meinen Rhythmus zu finden. Im zweiten Satz habe ich versucht, zurück zu kommen, ich hatte meine Chancen, aber sie hat in den wichtigen Momenten sehr gut gespielt“, sagte Kerber. „Ich bin glücklich über mein Ergebnis in dieser Woche und hatte gute Spiele, bevor es nach New York geht.“ Barty trifft im Endspiel in Cincinnati auf die Schweizerin Jil Teichmann, die überraschend die Weltranglisten-Vierte Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:2, 6:4 bezwang.