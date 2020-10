Alexander Zverev für die ATP Finals in London qualifiziert - Titelverteidiger Tsitsipas auch dabei

Zverev ist beim am Montag startenden Tennis-Turnier in Köln an Position eins gesetzt. Dadurch hat der 23-Jährige in der ersten Runde ein Freilos. Gleich bei seinem ersten Einsatz im Achtelfinale könnte er auf den Briten Andy Murray (33) treffen. Der zweimalige Wimbledon-Sieger spielt im Duell der Routiniers zunächst gegen den Spanier Fernando Verdasco (36). Der Franzose Gael Monfils, der normalerweise an Nummer zwei gesetzt worden wäre, verzichtet auf das erste Turnier, startet aber beim direkt folgenden zweiten, das am Montag darauf in Köln beginnt.