Volle Zuschauerränge, Umarmungen und Ballkinder: Alexander Zverev gewinnt bei Comeback in Serbien

Alexander Zverev hat sich nach rund dreieinhalb Monaten Pause mit zwei Siegen auf dem Tennisplatz zurückgemeldet. Der beste deutsche Profi gewann am Samstag in Belgrad 0:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:2) gegen den Serben Filip Krajinovic. Das Match mit verkürzten Sätzen fand im Rahmen der sogenannten Adria-Tour statt, die der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic organisiert hat.

Dabei hatte der 23 Jahre alte Weltranglisten-Siebte aus Hamburg im Duell mit der Nummer 32 der Welt mehrere Matchbälle im entscheidenden Durchgang gegen sich. Am Ende setzte sich Zverev aber gegen den 28-jährigen Krajimovic noch durch.

Zverev trifft jetzt auf Djokovic

Am späten Samstagabend gewann Zverev auch sein zweites Match: Gegen den Serben Viktor Troicki setzte er sich souverän im zwei Sätzen mit 4:1, 4:1 durch. Am Sonntag trifft er auf Djokovic. In der anderen Gruppe spielt unter anderen der Österreicher Dominic Thiem.