Nach Disqualifikation in Acapulco: Zverev gibt überraschend Davis-Cup-Comeback

Nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco gibt Alexander Zverev überraschend sein Comeback im Davis Cup. Der Olympiasieger wurde für das Qualifikationsspiel am 4./5. März in Rio de Janeiro nachnominiert, wie der Deutsche Tennis Bund am Sonntag mitteilte. Dafür gehört Daniel Altmaier nicht mehr zum Team von Bundestrainer Michael Kohlmann.

Anzeige