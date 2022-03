Nach Eklat in Acapulco: Olympiasieger Alexander Zverev meldet sich im Davis Cup mit Sieg zurück

Olympiasieger Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in der Erstrunden-Partie in Brasilien in Führung gebracht. Der 24-Jährige gewann am Freitag in Rio de Janeiro gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild klar mit 6:4, 6:2. Nach 1:34 Stunden verwandelte Zverev auf dem Centre Court im Olympia Park seinen ersten Matchball. Der deutschen Nummer eins genügte gegen die Nummer 216 der Welt eine solide Leistung, um den erwarteten Erfolg einzufahren.

