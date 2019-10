Alexander Zverev schon in Runde eins raus: Deutscher verliert Auftakt bei Turnier in Basel

Der Deutsche Alexander Zverev ist nach seiner Auftaktniederlage beim ATP-Turnier in Basel ausgeschieden. Der 22 Jahre alte Hamburger musste sich am Dienstagabend dem US-Amerikaner Taylor Fritz nach zwei Sätzen mit 6:7 (7:9), 4:6 geschlagen gegen. Fritz, selbst erst 21 Jahre alt, verwandelte nach 84 Minuten seinen ersten Matchball und zieht in die zweite Runde der "Swiss Indoors Basel" ein.