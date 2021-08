Nach Olympiasieg: Tennis-Star Alexander Zverev bei Rückkehr am Flughafen von Fans empfangen

Deutschlands Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist zurück auf heimischem Boden und setzt direkt zu einer kleinen Tournee an. „Ich fliege jetzt nach München, da habe ich ein paar Sachen zu tun. Dann fliege ich nach Hamburg in meine Heimatstadt. Da will ich natürlich auch erst mal meine Zeit genießen in meiner Stadt. Dann geht es nach Hause zur Familie“, sagte der 24-Jährige am Montagabend nach seiner Rückkehr aus Tokio am Flughafen in Frankfurt am Main. Dort wurde er von rund 75 Menschen bei der Ankunft bejubelt.

