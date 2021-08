Kommentar zum Tennis-Olympiasieg: Alexander Zverev ist ein Champion unter Beobachtung

Alexander Zverev hat es den Sportfans hierzulande nicht immer leicht gemacht in den vergangenen Jahren. Seinem unbestreitbaren Talent auf dem Tenniscourt setzte er immer wieder private Eskapaden entgegen, die für einiges Kopfschütteln sorgten. Man erinnere nur an seine mit großem Bohei selbst verordnete Corona-Quarantäne nach der Teilnahme an der umstrittenen Adria-Tour im vergangenen Sommer und die Bilder, die ihn wenige Tage später auf einer Party an der Côte d’Azur zeigten. Anzeige

Auf dem Weg zum so sehnsüchtig herbeigewünschten Nachfolger Boris Beckers und damit einem deutschen Tennisidol, das alle vereint, stellte sich der 24-Jährige in seinen frühen Karrieretagen immer wieder selbst ein Bein. Zverevs Aussagen nach seinem großartigen Olympiasieg am Sonntag muten von daher an wie eine groß angelegte Charmeoffensive. Das Steuer des bisher als unnahbar Verschrienen steht auf Versöhnungskurs: Er habe keine einzige Sekunde für sich selbst gespielt, diese Medaille gehöre ganz Deutschland, sagte der Tennisprofi, der seinen Hauptwohnsitz in Monaco hat.