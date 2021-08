Alexander Zverev über seinen Gold-Coup: "Ich habe für ganz Deutschland gespielt"

Der Hamburger hatte mit einem bravourösen Halbfinal-Sieg gegen den favorisierten Weltranglistenersten Novak Djokovic den Grundstein für seinen Olympiasieg gelegt, den ihm im Finale auch der chancenlose Khachanov nicht streitig machen konnte. Für Zverev, der in seiner bisherigen Karriere bei den Grand Slams oft unglücklich an den letzten Hürden gescheitert war, ist die Goldmedaille der größte Erfolg seiner noch jungen Laufbahn. "Das ist eines der schwersten Turniere, die man gewinnen kann", sagte er überglücklich.

"Ich habe keine Sekunde für mich selbst gespielt"

Zverev betonte, in der letzten Runde nicht an den persönlichen Erfolg gedacht zu haben: "Ich habe keine einzige Sekunde für mich selbst gespielt. (...) Ich habe für alle Leute hier im Dorf gespielt. Für alle, meine Familie, meine Eltern, meine Tochter, alle, die zuhause mitgefiebert haben. Deshalb habe ich so gespielt, wie ich gespielt habe." Er habe "für ganz Deutschland gespielt, für alle zuhause", sagte der Fünfte der Weltrangliste weiter. "Die Goldmedaille ist nicht nur für dich, sondern für das ganze Land. Ich bin sehr froh, Gold mit nach Hause zu bringen."