"Das tut weh": Alexander Zverev vergibt zwei Matchbälle und scheitert im Masters-Viertelfinale

Als die unerwartete Niederlage im Viertelfinale besiegelt war ging Alexander Zverev so schnell wie möglich vom Center Court. Ein kurzer Handschlag mit dem Überraschungssieger Taylor Fritz, ein Nicken in Richtung Schiedsrichter, Tasche schnappen und weg war der Tennis-Olympiasieger. Trotz zweier Matchbälle verlor der 24 Jahre alte Hamburger am Freitag (Ortszeit) 6:4, 3:6, 6:7 (3:7) und vergab damit in Indian Wells auch die große Chance auf den dritten Masters-Sieg in diesem Jahr. "Ich wusste, nach Stefanos Niederlage heute Morgen, war ich so etwas wie der Favorit auf den Turniersieg. Aber mein Tennis war einfach nicht da", sagte Zverev: "Das tut weh.

