Alfa Romeo und Ferrari bestätigen: Mick Schumacher gibt Formel-1-Testdebüt

Mick Schumacher wird in der nächsten Woche erwartungsgemäß sein Formel-1-Testdebüt geben. Alfa Romeo bestätigte am Dienstag den Einsatz des 20 Jahre alten Nachwuchspiloten in der nächsten Woche in Bahrain. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher soll den Wagen am Mittwoch nächster Woche testen. "Ich bin natürlich total aufgeregt und möchte mich bei Alfa Romeo für diese Gelegenheit bedanken. Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung", erklärte Schumacher, der an diesem Wochenende in Sakhir auch sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2 geben wird.