Alfred Gislason: So gehe ich den "Traumjob" als Handball-Bundestrainer an

Alfred Gislason ist am Freitag in Hannover als neuer Handball-Bundestrainer vorgestellt worden . Der langjährige Erfolgscoach des THW Kiel tritt die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Christian Prokop an und soll die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio zu einer Medaille führen. Der 60-jährige Isländer sprach bei seinem Amtsantritt über seine Herangehensweise an den neuen Job, seine Ziele und die Auszeit nach seinem Abschied vom THW im Sommer 2019. Der SPORT BUZZER fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

... seine ersten Maßnahmen: "Ich werde mir natürlich noch einmal alle Spiele angucken. Und dann mit den Spieler Kontakt aufnehmen und die Vereine und die Spieler besuchen."

... seine Ziele: "Deutschland ist nicht unter den ersten Drei in der Weltrangliste, trotzdem ist es so: Wenn wir die Olympia-Quali schaffen, dann ist Deutschland eh eine der größten Handball-Nationen. Deswegen ist das Ziel immer eine Medaille. Aber das sehen die anderen großen Nationen natürlich genau so."

... seine Auszeit: "Ich habe schon damals gesagt, dass ich von der Bundesliga nach 22 Jahren am Stück eine Pause machen will. Das war eine unglaublich zeitintensive Arbeit. Ich habe immer gesagt, dass ich ein Jahr Pause machen will und danach gerne eine Nationalmannschaft übernehmen will. Wenn überhaupt. Ich bin sehr froh, dass ich diese Pause gemacht habe. Das war sehr nötig. Was ich aber auch nicht gedacht hatte, dass ich nach drei, vier Monaten schon die Schnauze voll hatte von dieser Pause. Ich habe gemerkt, wie wichtig Handball für mich ist, was für ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Trotzdem habe ich in dieser Zeit mehrere Anfragen abgesagt. Ich wollte immer erst frühestens nach der EM irgendwo anfangen."