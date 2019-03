Alfred Schreuder statt Nagelsmann: Das ist der neue Hoffenheim-Trainer

Wer ist Alfred Schreuder?

Der künftige Hoffenheim-Trainer wurde 1972 in Barneveld im Herzen der Niederlande geboren. Aus der 60 Kilometer südwestlich von Amsterdam gelegenen Gemeinde wagte Schreuder früh den Schritt nach Rotterdam, um eine Chance als Profi zu erhalten. Der Durchbruch bei Feyenoord Rotterdam blieb dem Mittelfeldspieler allerdings verwehrt. Besser klappte es bei RKC Waalwijk und NAC Breda, wo Schreuder jeweils als Stammspieler insgesamt zehn Jahre verbrachte. Nach weiteren Stationen bei Feyenoord Rotterdam, Twente Enschede und Vitesse Arnheim beendete der Niederländer 2008 in der Winterpause seine Profi-Karriere.

Zwei Jahre in Hoffenheim

Besonders als Co-Trainer von Ajax Amsterdam wusste Schreuder zu beeindrucken und sorgte bereits zuvor für Begehrlichkeiten. So meldete im Februar RB Leipzig Interesse am 46-Jährigen an und soll nach Angaben des De Telegraaf sogar eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro geboten haben. Ajax wies das Werben der Sachsen, die den Niederländer gerne mit dem künftigen Trainer Julian Nagelsmann wiedervereint hätten, aber ab - zu wichtig war Schreuder in der niederländischen Hauptstadt.