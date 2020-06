Alfred Schreuder nennt Gründe für Hoffenheim-Aus: "Konnten uns nicht auf gemeinsamen Weg einigen"

Die TSG Hoffenheim trennt sich von Trainer Alfred Schreuder - mit dieser Meldung ging der Tabellensiebte aus dem Kraichgau am Dienstagmorgen an die Öffentlichkeit und verblüffte die Bundesliga. Der Vertrag mit dem Holländer, der erst vor elf Monaten die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten hatte, wurde einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 47-Jährige hat den Klub bereits verlassen.

Warum? Darüber sprachen sowohl Sportchef Alexander Rosen als auch Schreuder selbst in der Mitteilung, die der Verein auf seiner Homepage veröffentlichte. "Dass die Aufgabe in Hoffenheim eine große Herausforderung werden würde, war mir von Anfang an bewusst", sagte Schreuder.