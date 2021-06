"Ich fühle mich geehrt": Ali Daei gratuliert Cristiano Ronaldo zu historischem Tor-Rekord

Die iranische Stürmer-Legende Ali Daei war viele Jahre lang weltweiter Rekordhalter, was Länderspiel-Tore betrifft. Seine Marke von 109 Treffern galt als uneinholbar - bis Cristiano Ronaldo kam. Am Mittwoch zog "CR7" mit Daei gleich, der den Ex-Weltfußballer anschließend in den höchsten Tönen lobte.