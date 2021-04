Ali Varol übernimmt Männer der A-Junioren vom RSE

Das bisherige Trainerteam mit Jan Lindner als Chefcoach und Co-Trainer Andre Lowag wird nach Angaben von Kurt Becker, Sportlicher Leiter des RSE, eine einjährige Pause einlegen. „Jan Lindner und Andre Lowag haben hervorragende Arbeit geleistet und den Aufstieg in die Landesliga realisiert. Die Identifikation der beiden mit dem Verein ist groß, sie werden dem RSE weiterhin als Mitglieder angehören“, sagt Becker, der sich vom neuen Übungsleiter der A-Junioren viel verspricht.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen hat einen neuen Trainer für seine A-Junioren gefunden: Ali Varol, aktuell noch Coach der U15-Junioren des TSV Havelse wird in der kommenden Saison das Team übernehmen.

Becker: "Kompetenter und erfahrener Nachfolger"

Der 53-jährige Varol war vor seinem Engagement in Havelse als Co-Trainer von Michael Jarzombek bei den Männern des Koldinger SV und 1. FC Germania Egestorf/Langreder II tätig gewesen. Im Juniorenbereich hat er einst bei Hannover 96 gewirkt und coachte auch die Teams der U15 bis U19 des SC Langenhagen. Als Aktiver war Varol selbst für den Wuppertaler SV höherklassig am Ball. „Wir sind froh, einen kompetenten und erfahrenen Nachfolger für unser Trainerduo gefunden zu haben. Und ideal ist es auch, dass Ali Varol gleich bei uns um die Ecke in Kleinburgwedel beheimatet ist“, sagt Becker.