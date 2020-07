Die Topscorerin bleibt! Aljaksandra Tarasava verlängert Vertrag beim TK Hannover

„Wegen Corona gehen wir auf Nummer sicher und binden die Spielerinnen nur für ein Jahr an uns“, sagt Bartsch, „man weiß ja nicht genau, wie alles weitergehen wird.“ Bei allen aber mit der Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr.

Die erfahrene Weißrussin sammelte im Schnitt 19 Punkte pro Partie. „Das ist natürlich ganz wichtig für uns“, sagt Teammanagerin Janne Bartsch. Damit nimmt der Kader weiter Konturen an, denn auch mit drei jungen Spielerinnen hat der TKH verlängert: Marlen Peek, Teja Gorsic und Karolin-Ivonn Tzokov bleiben ebenfalls für ein weiteres Jahr.

Wenn schon alles noch immer unsicher erscheint in der Coronakrise, so ist doch gut, sich auf etwas verlassen zu können. Besser gesagt: auf jemanden. Die Bundesliga-Frauen des TK Hannover haben ihre wichtigste Punktgarantin der vergangenen und abgebrochenen Saison für eine weitere Saison verpflichtet: Aljaksandra Tarasava.

Große Veränderungen dürfte es im Kader nicht geben, nur die Aufbauspielerinnen Janne Pulk und Tijana Cukic haben den TKH verlassen. „Die Chemie stimmt einfach, es gibt keinen Grund, viel zu verändern“, so Bartsch. Und für den Aufbau hat der TKH bereits die 61-fache Nationalspielerin Finja Schaake (27 Jahre) aus Marburg verpflichtet.

Tarasava ist 32 Jahre alt, zurzeit hält sie sich in Bayern mit ausgedehnten Wanderungen fit. „Ich bin gut in Form und freue mich auf eine weitere Saison. Mit dieser Mannschaft macht es richtig Spaß, ich fühle mich sehr wohl in Hannover“, sagt die Angriffsspezialistin. Besonders gut hat ihr die letzte Saison gefallen. „Wir waren ja wirklich erfolgreich, nur dann ist leider die ganze Corona-Geschichte dazwischen gekommen“, sagt die Weißrussin.