Alle an Bord für den Endspurt: SC DHfK Leipzig bereit für Duell mit Lemgo

Leipzig. Alle Vorzeichen stehen auf einen Sieg der Grün-Weißen, auf einen deutlichen. Denn der TBV Lemgo, der am Donnerstagabend ab 19.05 Uhr (Sky) in der Arena Leipzig gastiert, hat ein straffes Programm in den Knochen. Erst am vergangenen Sonntag hat die Mannschaft von Coach Florian Kehrmann in der Bundesliga gegen GWD Minden eine 20:32-Klatsche kassiert und am Dienstagabend in der European League gegen Wisla Plock kam sie über ein 28:28-Remis nicht hinaus. Die Energiereserven beim Pokalsieger dürften entsprechend leer und die Vorbereitung auf den SC DHfK Leipzig kurz sein. Der Leipziger Cheftrainer will diesen Faktoren aber nicht zu viel Bedeutung zuschreiben. „Das Spiel gegen Minden ist kaum zu bewerten. Es war eine sehr emotionale Partie, in die Lemgo mit viel Vorbelastung gegangen ist – und dann hält Malte Semisch halt 22 Bälle“, resümiert André Haber und stellt klar: „Die werden hier ganz anders auftreten.“

