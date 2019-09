Von den Bambini bis zu den Profis: Alle Bilder vom SportScheck-Stadtlauf 2019

Leipzig. Mehrere Tausend Läuferinnen und Läufer bevölkerten am Sonntag die Leipziger Innenstadt. Sie alle nahmen an der 20. Auflage des SportScheck RUN teil. Über vier Distanzen - von der Runde um den Marktplatz für die Kleinsten bis hin zu den 10 Kilometern - konnte man auf die Strecke gehen. Dabei waren die sportlichen Ansprüche bei jedem recht unterschiedlich. Die Einen wollten einfach nur ins Ziel kommen, die Anderen eine neue persönliche Bestzeit setzen. So mancher schielte auch auf den Sieg. Den konnte bei den Herren Robert Farken verbuchen, und das gleich doppelt. Denn der Leichtathlet des SC DHfK Leipzig überquerte sowohl über die 5 als auch über die 10 Kilometer als Erster die Ziellinie. Bei den Frauen hatten Anna Kristin Fischer (5 km) und Maria Heinrich (10 km) die Nase vorn.