Alle Infos zur Staffelaufteilung: Das sind die Pläne des NFV im Bezirk

Wie soll der Modus in der Landesliga aussehen?

Die 6. Liga wird nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Vorrundenstaffeln geteilt – eine mit neun und eine mit zehn Teams. Der Startschuss im Modus jeder gegen jeden soll am 5. September fallen, Ende November geht es in die Winterpause. Vom 27. Februar bis zum 28. März finden die übrigen Vorrundenspiele statt, vom 10. April bis zum 20. Juni die „Rückrunde“. Und zwar in einer Meisterrunde der besten sechs Vereine (Hin- und Rückspiele) und einer Abstiegsrunde der verbliebenen 13 Klubs (einfache Runde).

Wer steigt auf, wer ab?

Mindestens sechs Teams steigen ab. „Das Maximum werden wir auf sieben begrenzen“, sagt Spielausschusses-Vorsitzender Thorsten Schuschel. Nur der Meister steigt in die Oberliga auf. Aus der 5. Liga wird indes mit sechs Absteigern in die Landesliga gerechnet.

Und in der Bezirksliga?

Durch den Rückzug des SV Lachem-Haverbeck werden 79 Bezirksligisten zwischen dem 5. September und 29. November zunächst auf zehn Staffeln aufgeteilt. Ebenfalls nach regionalen Gesichtspunkten, mit Hin- und Rückspiel. Zwischen dem 14. März und 6. Juni spielen die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Staffeln in zwei Meisterrunden vier Aufsteiger aus, in den sechs Abstiegsrunden á zehn Mannschaften werden jeweils vier Absteiger gesucht.