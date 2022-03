Alle Neune in vier Wochen: Frühjahrs-Marathon für RB Leipzig

Fünf Profis bleiben in Leipzig

Nach Tedescos Angaben bleiben nur fünf Profis in Leipzig. Der Rest verabschiedete sich zu den Nationalmannschaften. "Es gibt sonst nie die Möglichkeiten, in kleinen Gruppen zu trainieren", sagte Tedesco. Er fände das ganz gut und wird seine Rumpftruppe mit Spielern aus der U19 auffüllen.

"Weiter in einer guten Position"

Der Tapetenwechsel für den Großteil des Kaders kommt vielleicht ganz gelegen. So haben die Profis kaum Gelegenheit, sich über die teilweise grotesk vergebenen Chancen gegen Frankfurt Gedanken zu machen. 14-mal schoss Leipzig gegen die vom Europapokal müde Eintracht aufs Tor, gewann über 60 Prozent der Zweikämpfe, hatte laut Domenico Tedesco "sieben richtig klare Chancen". Doch am Ende sahen die 43.058 Fans eben keine Tore.

Es erinnerte ein wenig an das Luxusproblem unter Tedescos Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann. Schöner und offensiver Fußball, der bisweilen die Effizienz vermissen ließ. Doch den Chancenwucher will der Coach nicht zu hoch hängen. "Das ist bei uns kein Thema", sagte der 36-Jährige und legte die Begründung gleich hinterher: "Wir haben in Berlin sechs Tore geschossen, haben in Fürth sechs Tore geschossen." Da darf man sich schon mal eine Nullnummer genehmigen.