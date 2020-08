"Alle sind absolut fit": Die MTB Baskets Hannover verbingen Vorbereitung hauptsächlich im Fitnesstudio

Mit Löwen, Drachen und Titanen wollen es die MTB Baskets Hannover diesmal versuchen. Das klare Ziel für die am 19. September beginnende Saison in der 1. Regionalliga lautet Aufstieg in die 2. Liga Pro B. Dafür haben die Baskets Verstärkung gesucht und sind bei den Dragons Rhöndorf, den Löwen Erfurt und den Dresden Titans fündig geworden. „Das Team steht aber noch nicht ganz. Wir suchen noch einen Center. Doch Leute mit 2,10 Meter und guter Qualität sind schwer zu finden“, sagt Trainer Benjamin Travnizek.