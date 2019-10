Alle sind Sieger : LVZ-Aktion "Lauf geht's" mit 220 Teilnehmern beim großen Finale dabei

Leipzig. Bevor die Lauffreudigen am Fuße des Denkmals auf die Strecke gingen, brachten die Trainer bei den Aufwärmübungen den Kreislauf in Schwung. Und mit dem Ratschlag von Chefcoach Jörg Matthé, dass Trinken heute lebensnotwendig sei, ging es für die teilweise sehr aufgeregten Sportler auf den Weg in den geschichtsträchtigen Leipziger Südosten bis zum Markkleeberger See. Cornelia Ott, die bereits im Vorjahr bei der "Lauf-geht’s!"-Aktion am Start war, hatte sich eine neue Bestzeit von 2:15 Stunden vorgenommen. Lara-Sophie begleitete ihre Mutter als emotionale Unterstützung und dokumentiere das Laufspektakel mit der Kamera. Die Hitzeschlacht begann gegen Mittag und machte auch vor erfahrenen Athleten wie dem Wüstenläufer Peter Schlieder, der schon gemeinsam mit den LVZ-Teilnehmern beim Meilensteinlauf Anfang Juli im Auwald unterwegs war, nicht Halt.