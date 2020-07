Alle spielen nach ihrer Pfeife: Die HSC-Schiedsrichter sind ein starkes Team 

Auf dem Spielfeld hören alle auf ihre Pfiffe – und geht es nach Mark Moch und Pascal Schaldach, gibt das Duo vom HSC Hannover bald auch bei den Profis den Ton an. Die beiden Schiedsrichter werden in der kommenden Saison das erste Mal Partien in der A-Jugend-Bundesliga pfeifen. „Die Vorfreude bei uns ist riesengroß“, sagt der 23-jährige Schaldach. Sein zwei Jahre älterer Partner ergänzt selbstbewusst: „Wir wollen uns im DHB etablieren. Irgendwann einmal in die zweite Bundesliga zu schnuppern, wäre cool.“ "Wir müssen hohe Ansprüche erfüllen" Die Berufung in den Perspektivkader des Deutschen Handballbundes für Gespanne bis 26 Jahre soll dafür als Sprungbrett dienen. Beide absolvierten bisher bei ihren Einsätzen in der Ober- und Verbandsliga etwa 60 Spiele im Jahr. Der Aufwand wird künftig ein anderer sein. „Wir müssen hohe Ansprüche erfüllen“, weiß Schaldach.

Deshalb absolviert das Duo seit einigen Wochen eine besondere Vorbereitung. Dazu gehört nicht nur Regelkunde, sondern vor allem viel Zeit auf dem Sportplatz – um fit zu sein. „Sonst hat man Probleme im Stellungsspiel“, erklärt der Lehramtsstudent. Richtig zu stehen ist die Grundlage für eine gute Spielleitung. "Der Erfolg kommt nicht von nichts" Offensichtlich konnte das HSC-Gespann, das seit Anfang 2019 gemeinsam pfeift, die Beobachter überzeugen. „Wir haben immer hart an uns gearbeitet“, verrät Schaldach und lässt einen vor allem für einen 23-Jährigen bemerkenswerten Satz folgen: „Der Erfolg kommt nicht von nichts. Man ist nie vollkommen.“ Eine Einstellung, die beide weit führen kann. „Die Jungs haben alles in der Hand“, glaubt Thore Poguntke, der Schiedsrichterwart des HSC. Darüber hinaus sind Moch und Schaldach mit ihren Leistungen ein Vorbild für die vielen Nachwuchsschiedsrichter des Vereins. „Ich bin 2017 angetreten, um die Schiedsrichterei im Verein voranzutreiben“, sagt Poguntke. 30 Unparteiische hatte der HSC in der vergangenen Saison gemeldet. Wenn demnächst alle Kinder ihre Prüfung abgelegt haben, was durch die Corona-Auflagen noch eine Weile dauern wird, werden es 40 sein.

„Ich bin stolz. Die meisten sind erst 13 oder 14 Jahre alt“, freut sich Poguntke. Er war bis vor zwei Jahren selber in der 3.Liga an der Pfeife und weiß, welch große Bedeutung die Ausbildung von Schiedsrichtern hat. Ohne sie sind keine Handballspiele möglich. Die große Schwierigkeit ist oft, die jungen Leute bei der Stange zu halten. Nicht so beim HSC. „Wir müssen manchmal sogar aussuchen, wer pfeifen darf“, freut sich Pogunkte. Dahinter stecken viel Arbeit und eine intensive Betreuung. Darum kümmern sich Robert und Gregor Bravi (23), die seit fünf Jahren zusammen unterwegs sind und es mittlerweile ebenfalls in die Oberliga geschafft haben. Beide ärgerten sich früher oft über „schlechte Leistung von Schiris“ und erkannten dann: Wer meckert, muss es erst mal besser machen. Heute sagen beide: „Man entwickelt eine andere Sichtweise.“