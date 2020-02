Italienische Medien: Steht Allegri vor Rückkehr zu Juventus Turin? Sarri unter Druck

Vereinsintern sollen die Stimmen nach seiner Rückkehr nach der 1:2-Niederlage in Verona lauter werden. Allegri war trotz fünf Meisterschaften in Folge beurlaubt worden und hatte sich ab Juli 2019 eine berufliche Auszeit genommen . Seitdem war er schon als Trainer bei Spitzenvereinen wie Real Madrid, dem FC Barcelona oder auch Bayern München im Gespräch .

Druck auf Maurizio Sarri wächst

Nach den überraschenden Niederlagen gegen Neapel und Verona hat Juventus Turin am Sonntag die Tabellenführung in der Serie A verloren. Inter Mailand siegte im Derby gegen den AC Milan mit 4:2 und ist neuer Tabellenführer. Gleichzeitig konnte Lazio Rom durch den 1:0-Erfolg in Parma den Abstand auf Juventus Turin auf einen Punkt verkürzen.

Der italienische Rekordmeister um Trainer Maurizio Sarri steht in den kommenden Spielen gegen Brescia, Ferrara und Meisterschaftskonkurrent Inter Mailand sowie gegen Olympique Lyon in der Champions League gehörig unter Druck.