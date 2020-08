Alleingang der Abgewiesenen: Einige Klubs der Motoball-Bundesliga machen jetzt ihr eigenes Ding

Am 30. Juni hatte der verantwortliche Fachausschuss nach langem Ringen die Meisterschafts- und Pokalrunde 2020 offiziell abgesagt. Ausschlaggebend dafür war eine Abstimmung unter den 14 Bundesligavereinen, die sich mehrheitlich für diesen Schritt aussprachen. Zunächst sah es so aus, als würden in diesem Jahr allenfalls freundschaftliche Vergleiche benachbarter Klubs ausgetragen. Doch weit gefehlt. Dagegen stimmende Vereine nicht willkommen Der MSC Taifun Mörsch richtet Ende des Monats einen Motoball-Cup aus. Die Krux an der Sache: Eingeladen wurden nur jene Vereine, deren Vertreter für einen Saisonbeginn 2020 gestimmt hatten. Die restlichen Klubs schauen in die Röhre – darunter die beiden hiesigen Mannschaften vom 1. MSC Seelze und MSC Pattensen. Normalerweise startet die Motoball-Saison in der zweigeteilten Bundesliga Nord und Süd im März und endet Anfang Oktober mit den Play-offs um die deutsche Meisterschaft. In diesen Corona-Zeiten ist aber nichts normal. Wieder und wieder musste der Auftakt in die Serie verschoben werden. Warum nicht erstmalig eine jahresübergreifende Meisterschaftsrunde spielen, wie im Fußball und vielen anderen Sportarten ohnehin üblich? Auch dieser Vorschlag lag auf dem Tisch. Letztlich votierte jedoch die Mehrheit von acht Bundesliga-Vereinen für eine komplette Absage der Saison. Entsprechend entschied dann auch der Fachausschuss. Auf ein Neues im März 2021. Von wegen. „Wir hätten uns mehr Solidarität gewünscht.“ Ein Teil der Mannschaften trotzt in gewisser Weise diesem Beschluss. Am letzten Wochenende im August steigt beim MSC Taifun Mörsch der MotoballCup 2020 – mit von der Partie sind ausschließlich die sechs Vereine, die einen Saisonstart befürwortet haben. „Was ist denn das für ein Verständnis von Demokratie. Die Entscheidung, die Saison abzusagen, ist mehrheitlich getroffen worden“, regt sich Martin Winter, Vorsitzender des MSC Pattensen, auf. „Dass die sechs Clubs jetzt einfach ihr eigenes Ding machen, ist ein Unding. Wir anderen wurden gar nicht gefragt, ob wir am Cup teilnehmen wollen. Und anstatt diesen Alleingängen einen Riegel vorzuschieben, unterstützt der Fachausschuss das Ganze auch noch“, echauffiert sich Winter.

„So etwas ist doch der Anfang vom Ende.“ „Uns wäre eine gemeinsame Lösung aller Vereine lieber gewesen. Wir hätten uns mehr Solidarität gewünscht und nicht die Spaltung der Liga in zwei Lager. So etwas ist doch der Anfang vom Ende.“ Die Traditionssportart habe es ohnehin schon schwer, führt der MSC-Vorsitzende weiter aus. „Zum einen werden durch neue Regelungen die Kosten für die Vereine in die Höhe getrieben, zum anderen kommen immer weniger Zuschauer, somit brechen die Einnahmen weg. Schön wäre es etwa, eine Doppelrunde in der Meisterschaft zu spielen, wie beim Eishockey. Wir müssen uns alle zusammen überlegen, wie wir unseren Sport wieder attraktiver machen können. Das funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Nur auf diesem Wege sehe ich eine Zukunft für den Motoball.“ „Nicht möglich, weitere Mannschaften zu berücksichtigen.“ Auch der amtierende Nordmeister 1. MSC Seelze ist außen vor, wenn im Baden-Württembergischen Mörsch die Maschinen dröhnen und der Ball rollt. „Als wir mitgekriegt haben, dass der Cup ausgetragen wird, haben wir wegen einer Teilnahme angefragt. Aber da hieß es, der Spielplan stehe schon fest und es sei nicht möglich, weitere Mannschaften zu berücksichtigen“, schildert Seelzes Coach und Kapitän Vygandas Zilius, der das Ganze jedoch recht gelassen nimmt: „Etwas ärgerlich ist es schon, na klar, wir wären echt gern dabei, aber das ist jetzt halt so.“ Von einer Spaltung der Bundesliga-Klubs mag Zilius hingegen nicht sprechen. Welchen sportlichen Stellenwert der Cup überhaupt besitzt, sei dahingestellt. Denn neben der Nummer eins aus dem Norden fehlt überdies, und das macht die Angelegenheit noch brisanter, der deutsche Meister MSC Puma Kuppenheim. Gleichsam ein renommierter Verein, der gegen einen Saisonstart gestimmt hat.