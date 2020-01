Aller-Cup: Turniersieger SV Barnstorf macht's erst im Finale spannend!

Gegen Barnstorf lag der WSV lange 0:1 zurück. "Eigentlich hätten wir das Ding auch schon in der regulären Spielzeit entscheiden können, haben dann aber einmal hinten gepennt“, monierte Barnstorfs Coach. So ging es beim Stand von 1:1 ins Neunmeterschießen - den entscheidenden verwandelte SV-Kapitän Gerrit Piepers.

Die Barnstorfer marschierten souverän durch das Turnier. „Die Jungs haben das an sich ganz gut gemacht“, fand SVB-Trainer Sven Schubert. Richtig eng wurde es für seine Truppe erst im Finale gegen den Kreisliga-Konkurrenten aus Wendschott. Für den WSV lief es genau umgekehrt. "Wir sind schleppend ins Turnier gekommen, haben uns dann aber immer mehr gesteigert, mit Fallersleben sogar einen klassenhöheren Gegner im Halbfinale geschlagen", so WSV-Trainer Kenny Hülsebusch.

Seine Kästorfer hatten derweil in der Gruppenphase großes Pech. Als schlechtester aller Gruppendritten war für die SG bereits in der Vorrunde Schluss – und das obwohl die Kästorfer nach drei Spielen mit vier Punkten eigentlich gut im Rennen waren. „Rein nominell hatten wir mit zwei Bezirksligisten die stärkste Gruppe", sagte Triebel.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Joel Brandt vom TSV Brechtorf gekürt, die Wahl zum besten Keeper gewann Niklas Kloth vom VfB Fallersleben. Eine dritte Auflage des Turniers, so Triebel, werde es auch geben, sehr zur Freude von Schubert: „Leider sterben solche Turniere im Wolfsburger Bereich langsam aus. Umso schöner finde ich es, dass die SG sich dem annimmt und so was am Leben hält.“