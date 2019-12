Alles möglich für Olympique Lyon: RB Leipzigs Gegner vor entscheidendem Spiel

Lyon. Nach der bitteren 0:2-Pleite im Hinspiel, bei der man über 90 Minuten die bessere Mannschaft war, hat RB Leipzig mit Olympique Lyon noch eine Rechnung offen. Ein leichtes Unterfangen wird die Revanche im Groupama Stadium nicht, denn Lyon, will mit einem weiteren Sieg noch an den Leipzigern vorbeiziehen und präsentierte sich in den vergangenen Wochen formverbessert.

Aufschwung unter Garcia

Entscheidender Faktor ist Rudi Garcia. Der 55-Jährige hat beim französischen Traditionsverein Anfang Oktober den Trainer-Posten übernommen, nachdem seinem Vorgänger Sylvinho eine sieben Liga -Spiele andauernde Sieglos-Serie zum Verhängnis geworden war, die am neunten Spieltag in einer 0:1-Pleite beim Erzrivalen AS St. Étienne gipfelte.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zur 0:2-Heimniederlage von RB Leipzig gegen Lyon RB Leipzig - Olympique Lyon (0:2) ©

Seit dem Wechsel hat sich Lyon vor allem in der Liga gefangen. In Garcias ersten acht Spielen gab es ein Unentschieden, zwei Niederlagen und fünf Siege, zuletzt am Freitag auswärts ein 4:0 gegen Abstiegskandidat Nimes. Nachdem man zwischenzeitlich bis auf Platz 14 abgerutscht war, ist das internationale Geschäft für Lyon auf Platz sieben mit zwei Punkten Rückstand zumindest wieder in Reichweite. Dennoch rennt der Serienmeister der Jahre 2002 bis 2008 den eigenen Ansprüchen in dieser Saison hinterher.

Keine Siege gegen Top-Teams

Vor allem gegen auf dem Papier ebenbürtige oder favorisierte Teams war wenig zu holen. Von den aktuell sechs besser platzierten Teams hat Lyon bereits gegen fünf gespielt. Einziger Mini-Erfolg: das 1:1-Unentschieden gegen Bordeaux am vierten Spieltag. Gegen den Rest setzte es wie vor einer Woche im Heimspiel gegen Lille Niederlagen.

In der Champions League läuft es unter Garcia sogar schlechter als unter Vorgänger Sylvinho. In bisher drei Spielen gab es nur einen Sieg: den 3:1-Heimerfolg gegen Benfica Lissabon. Auswärts setzte es bei den Portugiesen dagegen ebenso eine Pleite wie bei Zenit St. Petersburg. All das könnte mit dem Einzug unter die besten 16 Mannschaften Europas vergessen gemacht werden. Dafür braucht OL einen Sieg und würde in diesem Falle aufgrund des direkten Vergleichs sogar vor die Roten Bullen springen.

Unentschieden könnte für Lyon reichen

Wenn Benfica im letzten Gruppenspiel gegen Zenit St. Petersburg gewinnt, würde für Lyon auch ein Unentschieden reichen. Am Montag verriet der Coach, worauf es für seine Mannschaft gegen die Roten Bullen ankommen wird: "Wir müssen zeigen, dass wir unbedingt ins Achtelfinale kommen wollen. Wir müssen mental stark sein, Mut und Willen zeigen, auch mal etwas Verrücktheit in unser Spiel reinbringen."

Trotz der spannenden Ausgangslage wollte der Franzose die Partie nicht überbewerten: "Alle Spiele sind wichtig. Aber natürlich ist es das letzte Gruppenspiel. Das wissen wir und wir werden alles reinwerfen. Das sind wir auch unseren Fans schuldig."

Hoffnungen auf Depay und Dembélé

Die Hoffnungen ruhen dabei einmal mehr auf Moussa Dembélé und Memphis Depay. Der Niederländer hat beim Sieg in Leipzig bereits gezeigt, wie gefährlich er ist. Gemeinsam mit seinem französischen Offensiv-Kollegen Dembélé erzielte er in dieser Spielzeit 21 der bisher 35 Lyoner Pflichtspiel-Tore. Seit kurzem ist er zudem Kapitän von OL. Am Montagabend gab der 25-Jährige seine Marschroute für das Spiel gegen RB vor und machte seinen Kollegen Mut: "Wir sind eine junge Mannschaft. Natürlich gibt es Schwäche-Phasen. Das ist manchmal hart. Aber das sind die Spiele, die man gewinnen muss. Das ist der beste Wettbewerb, um sich als Spieler zu entwickeln. Es ist der perfekte Moment um zu zeigen, was wir drauf haben."