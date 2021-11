"Alles nervt mich gerade": So reagieren RB Leipzigs Fans auf das Remis gegen PSG

RB Leipzig ergattert gegen die Mannschaft mit Ausnahmekickern aus Paris einen Punkt. Freude darüber will bei den Anhängern der Roten Bullen nicht aufkommen. Wie auch, ist man mit dem Ergebnis doch ausgschieden. Schaut man sich ihre Reaktionen im Netz an, sind viele genervt: Weil am Mittwoch, wie bereits im Hinspiel, mehr drin war.