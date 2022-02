"Alles riskiert und alles gewonnen": Biathlon-Staffel um Herrmann kämpft sich mit eisernen Nerven zu Bronze

Die Inspiration für die erste Olympia-Staffelmedaille seit zwölf Jahren kam von den deutschen Skispringern. "Wie Markus Eisenbichler gesagt hat: Die Scheißmedaille wollen wir unbedingt", hatte Startläuferin Vanessa Voigt die Devise für das Biathlon-Quartett mit den schwarz-rot-goldenen Fähnchen auf den Wangen ausgegeben. Schlussläuferin Denise Herrmann brachte nach einem Krimi über 4x6 Kilometer tatsächlich Bronze ins Ziel. Anzeige

"Darauf haben wir das Team eingeschworen. Wir wollten mit einer Olympiamedaille nach Hause fahren", jubelte Bundestrainer Kristian Mehringer: "Denise hat alles riskiert und alles gewonnen." Tatsächlich rettete die als Vierte in ihre Schlussrunde gegangene Einzel-Olympiasiegerin Herrmann den Bronzeplatz vor Topfavorit Norwegen ins Ziel. Gold gewann Schweden vor Russland. Die 33 Jahre alte Herrmann überzeugte neben einer überragenden Laufleistung auch mit eisernen Nerven beim letzten Schießen, wo sich die sonst manchmal wacklige Ex-Langläuferin nur einen Nachlader leistete.

"Ich bin richtig gestorben auf der Schlussrunde – es war selten so hart", sagte Herrmann: "Aber die drei vor mir hatten schon einen Megajob gemacht. Jetzt sind wir einfach glücklich." Vermutlich am glücklichsten über diese erste Staffelmedaille für die deutschen Biathleten seit Olympia 2010 (damals ebenfalls Bronze) war Franziska Preuß. Sie hatte nach einer Serie von gesundheitlichen Pro­blemen mit einer Fußverletzung sowie einer langwierigen Corona-Infektion erst bei den Winterspielen ihr Comeback gefeiert. Die 27-Jäh­rige zeigte an Position drei der Staffel eine ganz starke Leistung, leistete sich nur zwei Nachlader im letzten Schuss.



"Diese Medaille tut extrem gut. Ich war sehr emotional, als ich es endlich geschafft hatte und wir im Team gemeinsam feiern konnten", kommentierte Preuß, als sie mit Bronze endlich ihren Frieden mit Olympia geschlossen hatte. Schließlich stand sie zuvor als Symbol für die Enttäuschungen bei den letzten beiden olympischen Staffelrennen. In Sotschi 2014 war die damals erst 19-Jährige als Startläuferin schon nach 600 Metern gestürzt. Dadurch geriet Schnee in die Visiereinrichtung ihrer Waffe, die Reinigung kostete zusätzlich Zeit, und die Bilder der weinenden Preuß gingen um die Welt. Die deutsche Staffel landete auf Platz elf.

Vier Jahre nach diesem Debakel folgte der nächste olympische Nackenschlag. Preuß lud beim Liegendschießen nach, obwohl sie alle Scheiben getroffen hatte. Das verunsicherte sie so sehr, dass sie anschließend auch noch in die Strafrunde musste. Auf Rang acht landete die deutsche Staffel nach dem erneuten Missgeschick von Preuß, wieder war sie die große Verliererin. Andere wären an solchen Rückschlägen zerbrochen.

Die Bronzemedaille als Happy End der besonderen Art Franziska Preuß hat diese Olympia-Staffelhistorie und die Probleme vor diesen Winterspielen auch mithilfe ihres Lebenspartners Simon Schempp – selbst viermaliger Weltmeister und dreimaliger Olympiamedaillengewinner im Biathlon – überwunden. Bronze war ein Happy End der ganz besonderen Art. Mehringer: "Für Franzi war das besonders wichtig. Diesmal fährt sie mit einem guten Gefühl von Olympia nach Hause."

Die perfekte Vorlage für den Erfolg hatte Startläuferin Vanessa Voigt geliefert. Ohne einen einzigen Nachlader beendete sie ihre Runde als Erste: "Auf Position eins übergeben – das war das, was ich mir in der Nacht zuvor erträumt habe. Ich habe einfach mein Ding gemacht." Genauso wie Skispringer Markus Eisenbichler und genau wie bei ihm klappte es am Ende nach einer Zitterpartie mit der "Scheißmedaille".