"Zwei Radsport-Klassiker im Herzen unserer Stadt": Stars zum Anfassen bei der Nacht

Es geht ja früh los. Unsere Radstars werden immer jünger. Und wir reden hier jetzt ausnahmsweise erstmal nicht über Emanuel Buchmann (26), der in diesem Jahr fast die Tour de France gewonnen hätte und am Ende sensationeller Gesamt-Vierter wurde. Oder Pascal Ackermann (25), der in diesem Jahr als erster Deutscher die Punktewertung des Giro d’Italia gewann. Oder Lennard Kämna (22), der sein erstes Tour-Rendezvous mit dem legendären Alpen-Riesen Galibier in diesem Jahr als formidabler Etappenvierter beendet hatte. Die Jungen jubeln den Stars zu Wir reden hier von den ganz jungen Radsportlern, die am Mittwochabend auf dem Trammplatz nicht nur den neuen deutschen Stars der Radsportszene zujubelten. Janno Bruns ist so einer. Der Zehnjährige vom Stahlradverein Laatzen ist Vereinsmeister in seiner Altersklasse und hatte seine ganze Familie mitgebracht. „André Greipel gewinnt wieder, weil er schon letztes Jahr gewonnen hat“, nannte er seinen Favoriten für die Nacht von Hannover. Die startete, als es langsam dunkel wurde.

Bilder vom Drumherum bei der Nacht von Hannover 2019 inklusive der großen Teamvorstellung vor der Deutschland-Tour Der zehnjährige Janno Bruns vom Stahlradverein Laatzen.

Vor dem Neuen Rathaus feierte Hannover aber schon seit dem Nachmittag ein Radsport-Fest. Bevor sich die Stars auf der Bühne präsentierten, waren andere Radler an der Reihe. Zum Beispiel Hannes Herrmann, der zur Weltelite im Trialsport zählt. Er sprang mit seinem Mountainbike aus dem Stand über eine Höhe von 1,25 Meter – das ist schon ohne Fahrrad nicht so leicht. "Zwei Klassiker im Herzen unserer Stadt" Das Laufradrennen für 2- bis 5-Jährigen war dann eher was für Nils Politt. Der 25-Jährige vom Team Katusha Alpecin ist während der Tour de France Vater einer Tochter geworden: „Vielleicht steht sie in ein paar Jahren mit einem Laufrad an der Strecke.“ An einem Alpecin-Stand („Doping für die Haare“) wurden auch Haarschnitte angeboten – aber das nur nebenbei. „Zwei Radsport-Klassiker an zwei Tagen hintereinander im Herzen unserer Stadt.“ Klar, dass Bürgermeister Thomas Hermann die „Nacht von Hannover“ und die Deutschland-Tour auf ein Level hievte. Aber er hat ja in gewisser Weise Recht. „Deutschland ist der größte Radmarkt in Europa“, sagt Claude Rach. Der Organisationschef der Deutschland-Tour weiß auch: „Die Kombination aus Radfahrbegeisterung und Spitzensport gibt es sehr, sehr selten.“

In Hannover gab es sie am Mittwoch auch. Am Nachmittag brannte die Luft bei 32 Grad, am Abend gab es dann eine wohltuende leichte Abkühlung mit ein paar Regentropfen. Zu den beiden Rennen war es aber trocken – ganz wichtig für die schnellen Runden. Die Stars der Deutschland-Tour präsentierten sich als Stars zum Anfassen. Ackermann ist heiß auf den Start Buchmann plauderte über seinen Urlaub nach der Tour, „ich bin eine Woche gar kein Rad gefahren“. Jetzt will er seine „Form wieder aufbauen“. Ackermann ist schon heiß auf die erste Etappe am Donnerstag von Hannover nach Halberstadt: „Die habe ich mir dick angestrichen.“ Und Kämna sagte ganz ehrlich: „Meine Form ist nicht mehr so gut. Ich versuche, meine Leute zu supporten und am Ende in Erfurt anzukommen.“

Das Team Ineos um Geraint Thomas wird vorgestellt.

Hannover war natürlich auch gespannt auf die Weltstars. Geraint Thomas war der dritte Tour-de-France-Sieger nach Joop Zoetemelk und Jan Ullrich, der durch die „Nacht“ fuhr. Auch Vincenzo Nibali, Tour-Sieger von 2014, gab sich schon die Ehre – und startet einen Tag später in die Deutschland-Tour. Janno hofft auf Hitzefrei Der zehnjährige Janno vom Stahlradverein Laatzen würde den Start der ersten Etappe am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr auch gerne live erleben, „aber da habe ich noch Schule. Vielleicht gibt es ja hitzefrei.“ Buchmann, der von seinem Team keine Starterlaubnis für die „Nacht“ bekommen hatte, gab am Mittwochabend immerhin den Startschuss. Das kann er auch. „Ich war bei der Bundeswehr in Hannover, habe hier die Grundausbildung gemacht.“ Peng! Es hat ordentlich gekracht am Mittwoch in Hannover, Deutschlands Radsport-Hauptstadt für zwei Tage. Es war ein einmaliges Doppel-Vergnügen. Künftig soll die „Nacht“ jeden ersten Freitag nach der Deutschland-Tour stattfinden und den Schwung mitnehmen.

