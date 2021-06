EM-Stadion in Regenbogenfarben? UEFA diskutiert über Antrag von München-OB Reiter

Beim europäischen Fußballverband (UEFA) wird die Münchner Bitte, die Allianz Arena im abschließenden deutschen EM-Gruppenspiel am kommenden Mittwoch gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen, nach SPORTBUZZER-Informationen bereits diskutiert. Vor einer offiziellen Stellungnahme und einer Entscheidung will die UEFA aber den Eingang des von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter angekündigten Antrags abwarten. Mit einem Statement des Verbandes ist somit wohl frühestens am Montag zu rechnen. Anzeige

Der SPD-Politiker will die UEFA am Montag in einem Brief zum Regenbogen-Protest gegen die homofeindliche Politik von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auffordern. "Der OB wird bereits morgen einen Brief an die UEFA schreiben", hatte seine Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Der Münchner Stadtrat hatte zuvor fraktionsübergreifend gefordert, die EM-Arena für das Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. "Die Landeshauptstadt bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport und in der ganzen Gesellschaft", heißt es in dem Antrag, über den formell erst am Mittwoch, dem Spieltag, entschieden werden soll. Die Regenbogenfarben stehen weltweit als Symbol für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt.