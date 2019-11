Studie: FC Bayern und BVB lassen bei Stadionnamen-Vermarktung viel Geld liegen

FC Bayern lässt jährlich 14 Millionen Euro liegen

Für den FC Bayern München schätzt Duff & Phelps den Wert der Namensrechte für die Allianz Arena auf über 20 Millionen Euro pro Jahr. Der internationale Versicherungskonzern hat mit dem Erwerb der Namensrechte einen besonders lukrativen Werbe-Deal abgeschlossen, denn der Versicherer überweist für den langfristigen Vertrag seit der Eröffnung 2015 mit sechs Millionen Euro pro Jahr nicht einmal ein Drittel dieser Summe an die Bayern. Der deutsche Rekordmeister lässt der Studie zufolge also jährlich rund 14 Millionen Euro liegen.

Obwohl die beiden Spitzen-Klubs der Bundesliga mehrere Millionen Euro pro Jahr weniger erlösen, als das Potenzial der Studie zufolge hergibt, liegen Bayern, Dortmund und Co. im internationalen Vergleich deutlich vor der Konkurrenz aus den anderen europäischen Top-Ligen. Während rund 80 Prozent der Vereine im deutschen Fußball-Oberhaus ihren Stadionnamen vermarktet haben, sind es in der englischen Premier League nur 30 Prozent. Noch deutlich geringer ist die Quote in der spanischen La Liga (fünf Prozent). Die Beratungsagentur sieht grundsätzlich "in ganz Europa noch erhebliches Potenzial für weitere Vertragsabschlüsse".