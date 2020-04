Liga-Chef aus Schweden will ab 14. Juni vor Zuschauern spielen lassen: "Das ist unser Ziel"

Während in Deutschland Kontaktverbote und Maskenpflicht bemüht werden, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, geht Schweden andere Wege. Im skandinavischen Land blieben die meisten Geschäfte, Bars und Restaurants geöffnet. Kontaktbeschränkungen gibt es kaum. Und auch die schwedische Profi-Liga Allsvenskan hat ambitionierte Pläne, um Normalität zu wahren: Am 14. Juni soll die Saison beginnen - mit Zuschauern im Stadion. "Wir wollen in Schweden klarmachen, dass Fußball ein Sport ist, der auf dem Platz und auf den Rängen stattfindet" , erklärte Liga-Boss Mats Enquist der Bild.

Ansteckungen unter Fans? Enquist: "Wird unvermeidlich passieren"

Die Saison in der Liga hätte eigentlich am 4. April begonnen , die ersten Spieltage wurden wegen der Corona-Krise aber verschoben. Nun soll es Mitte Juni losgehen, wie Liga-Chef Enquist bestätigte: "Das ist unser Ziel". Sorgen bereitet die Ansteckungsgefahr auf den Rängen Enquist nicht: "Das wird unvermeidlich passieren. Wir müssen realisieren, dass sich die meisten von uns mit Corona anstecken werden. Es ist nur eine Frage danach, dass wir die Ausbreitung der Krankheit nicht weiter intensivieren."

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Schwedens Liga-Boss schränkt ein: Zur Not auch Geisterspiele

Die Deutsche Fußball Liga plant derzeit, die Spieler und Betreuer der Bundesliga-Teams wöchentlich zu testen, um die Quarantäne ganzer Mannschaften zu verhindern. So soll ermöglicht werden, dass die Saison bis zum 30. Juni beendet werden kann. Allerdings wartet die deutsche Liga noch auf Erlaubnis der Entscheidungsträger aus Bund und Ländern. Auch der schwedische Liga-Start hängt noch am Okay der Politik. Sollten Spiele in vollen Stadien nicht möglich sein, würde man zudem auf Alternativen setzen: "Das Ziel ist also, vor vollen Rängen zu spielen, aber wenn das nicht möglich oder verantwortungsvoll ist, werden wir natürlich vor einem reduzierten Publikum spielen", beteuerte Liga-Chef Enquist.