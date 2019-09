Der Alltag ist zurück: VfB Germania Halberstadt gegen BSG Chemie Leipzig

Ob Mannschaftskapitän Stefan Karau mit auflaufen kann, ist ungewiss. Seine Verletzung aus dem Frankfurt-Spiel entpuppte sich als Oberschenkelzerrung. „Glücklicherweise verfügen wir ja über Alternativen“, sagt Trainer Miroslav Jagatic. So wird sicherlich Benjamin Boltze wieder in die Innenverteidigung rücken, für ihn könnte der wieder genesene Andy Wendschuch spielen.

Leutzsch. Nach dem Höhepunkt in Frankfurt kehrt nun der Alltag bei der BSG Chemie ein: Am Mittwoch (19 Uhr) geht’s in Halberstadt wieder um Punkte. Die Fan- und amateur-unfreundliche Anstoßzeit wurde trotz Einspruchs der BSG durch den Verband festgelegt. Die Interessen der Vereine scheinen beim NOFV niemanden zu interessieren. „Wir müssen sehen, dass alle Spieler mitkommen können, denn schließlich gehen alle arbeiten oder studieren“, schimpft Vorstandsvorsitzender Frank Kühne.

Auf jeden Fall will man den Schwung von Frankfurt mitnehmen und auch in Halberstadt was reißen. „Wenn es uns gelingt, aus sicherer Abwehr heraus unsere Konter zu fahren, dann ist auch dort was drin“, weiß Youngter Björn Nikolajewski, der nach seiner Roten Karte gegen Fürstenwalde wieder spielberechtigt ist. Trotz des ungünstigen Termins werden ein Fanbus fahren und mehrere hundert Chemie-Fans in Halberstatt erwartet.