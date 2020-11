Almas verlängert, Giese unterschreibt: Wolfsburg bastelt an der Top-Sprintstaffel

"Mein Traum wäre eine richtig gute Wolfsburger 4x100-Meter-Staffel. Vielleicht bekommen wir das hin", sagte VfL-Präsident Peter Haase im SPORTBUZZER-Interview zum 75. Vereinsgeburtstag - und der VfL Wolfsburg ist auf dem besten Wege, den Wunsch zu erfüllen. In der kommende Woche wird N euzugang N iels Torben Giese (kommt vom SC Leipzig ) seinen Vertrag in Wolfsburg unterschreiben - und der deutsche Meister Deniz Almas wird bei dieser Gelegenheit wie angekündigt seine Vertragsverlängerung beim VfL perfekt machen.

Giese (Jahrgang 1998) gehört mit einer Bestzeit von 10,40 Sekunden zu den deutschen Hoffnungen im Sprint, ist zudem auch ein guter 200-Meter-Mann. Almas wurde in diesem Jahr zu einem europäischen Spitzensprinter, ist amtierender deutscher Meister und mit 10,08 Sekunden schnellster Deutscher des Jahres.

Zusammen mit Tobias Morawietz (deutscher U18-Meister über 200 Meter) und Johannes Breitenstein bilden Giese und Almas künftig eine starke Sprintstaffel. Sven Knipphals, Ex-VfL-Sprinter und Staffelexperte: "Von den Einzelleistungen her kann dieses Quartett bei deutschen Meisterschaften in die Top sechs laufen - und vielleicht sogar Richtung Treppchen schielen. Allerdings muss eine Staffel auch zusammenwachsen." Almals und Giese werden weiterhin in Leipzig trainieren, Breitenstein und Morawietz in Wolfsburg. Gemeinsame Staffel-Einheiten sind unter Corona-Bedingungen noch schwerer zu organisieren als sonst. "Vielleicht", so Knipphals, "braucht diese Staffel darum ein, zwei Jahre Zeit, um ihr Potenzial abzurufen - und idealerweise wäre auch noch ein fünfter Top-Sprinter dabei, denn es kann ja auch immer mal Ausfälle geben."