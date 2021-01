Nach Geburt ihrer Zwillinge: So kämpft DFB-Torhüterin Almuth Schult für ihr Profi-Comeback

Keine Mutter vergisst den Tag der Entbindung. Bei Almuth Schult begann der 22. April des vergangenen Jahres allerdings mit einem Sportprogramm für die Hochschwangere. „Ich bin direkt morgens in den Kraftraum: Kniebeugen, Kreuzheben mit 50 Kilo, Liege- und Unterarmstütz“, erzählte die Torfrau des VfL Wolfsburg in einer Medienrunde. Schon vor der Geburt von Zwillingen – einem Junge und einem Mädchen – stand das Vorhaben fest, sich auf den Platz zurückzukämpfen. Und neun Monate später zweifelt sie keine Sekunde. „Dafür spiele ich zu gerne Fußball. Ich will das schaffen.“

