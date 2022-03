Almuth Schult: Der DFB-Pokal sticht im internationalen Vergleich heraus

In diesen Tagen fällt es vermutlich jedem schwer, sich mit Themen, Hobbys oder sonstigen Dingen zu beschäftigen, die im Angesicht der dramatischen Ereignisse in der Ukraine so belanglos wirken. Dennoch hat mich am Sonntag auch mal wieder ein Fußballspiel gepackt wie lange nicht. Beim Nord-Derby des Hamburger SV gegen Werder Bremen wurde der Fußball gezeigt, wie wir ihn lieben: Leidenschaft der Spieler, viele Torchancen, wieder 25.000 frenetische Zuschauer im Stadion, strittige Entscheidungen (mit einem Schiedsrichter, der die Partie im Griff hatte!) und einem Spitzenspiel, das an Spannung in den Schlussminuten kaum zu überbieten war – es war genau die richtige Einstimmung zu den anstehenden Pokalbegegnungen. Anzeige

Dieser Wettbewerb sticht im internationalen Vergleich heraus. Wir haben zum Glück nur einen Pokal, können in seiner Historie aus jedem Jahr Geschichten erzählen. Im Durchschnitt gibt es eine Überraschung pro Spieltag. Im jetzigen Viertelfinale ist mit RB Leipzig sogar nur noch ein „echter“ Favorit unter den acht verbliebenen Teams – Bayern oder Dortmund sucht man vergeblich. Dazu das Versprechen, dass sich ein Zweitligist im Halbfinale wiederfinden wird. In Summe vier Zweitligisten in dieser Runde, wer hätte das gedacht?! Und alleine der Start am Dienstag mit Union Berlin gegen St. Pauli zaubert mir sofort ein vorfreudiges Lächeln ins Gesicht.

Für mich persönlich ist übrigens ebenfalls Pokalwoche – was vermutlich nicht alle Fußballfans auf dem Zettel haben. Der DFB-Pokal der Frauen startete bereits am Montag, dort würde man sich über möglichst viele Zuschauende in den kommenden Tagen auf der Plattform DFB-TV freuen.