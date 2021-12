Almuth Schult über Schiedsrichter-Debatten: Liegt die Lösung in den Vereinen?

Es ist ganz schön drunter und drüber gegangen im Topspiel der Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Mehrere strittige Situationen hätten auch anders ausgelegt werden können. Fragt man bei Dortmund-Anhängerinnen und -Anhängern nach, werden die ihre Sicht auf die Dinge haben. Die Sicht der Bayern-Fans dürfte dieser jedoch genau entgegenstehen. Bei aller Aufregung um die Unparteiischen und die Aussagen des Dortmunders Jude Bellingham, die Schiedsrichter Felix Zwayer in Zusammenhang mit dem Hoyzer-Skandal brachten: Ist es nicht am Ende genau diese Emotionalität, die uns allen am Fußball so gefällt?

