Almuth Schult wechselt vom VfL Wolfsburg in die USA – Ab Sommer beim Angel City FC

Almuth Schult setzt ihre Karriere in den USA fort. Die 31 Jahre alte Torfrau wechselt nach Informationen des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), im kommenden Sommer vom VfL Wolfsburg zum Angel City FC aus der nordamerikanischen NWSL. Bereits Ende Januar hatte die deutsche Nationalspielerin bekanntgeben, dass sie ihren auslaufenden Vertrag bei den Wölfen über die aktuelle Saison hinaus nicht verlängern werde. Offiziell vollzogen wird der Transfer nach Abschluss der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli). In Los Angeles erhält Schult einen Kontrakt über 18 Monate. Anzeige

Der ACFC wurde im Sommer 2020 gegründet und spielt erst seit der laufenden Saison als sogenanntes Expansion-Team in der NWSL. Zu den Klub-Eigentümerinnen und -Eigentümern zählen unter anderem die Schauspielerinnen Eva Longoria und Natalie Portman sowie Sängerin Christina Aguilera oder der frühere Ski-Star Lindsey Vonn. "Es war immer mein Traum, einmal in den USA zu spielen. Die Liga dort ist so ausgeglichen wie keine in Europa", sagte Schult dem SPORTBUZZER: "Jedes Team dort hat Nationalspielerinnen aus dem In- und Ausland. Deshalb ist es als Torhüterin sehr attraktiv dort zu spielen. Man ist in jedem Spiel gefordert und weiß vorher auch nicht, welcher Klub Meister wird. Der Titelkampf ist immer wieder spannend."

Der Frauenfußball habe in den USA "einen hohen Stellenwert", führte Schult weiter aus. Sie freue sich "auf die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien". Zudem hob sie die Besonderheiten ihres neuen Vereins hervor: "Angel City ist einzigartig. Es dreht sich nicht alles nur um Fußball, es geht auch darum, Frauen zu fördern und zu unterstützen. Ich bin stolz, Teil des Teams zu sein."