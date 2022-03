Almuth Schult: Die Wochen der Wahrheit für die VfL-Frauen sorgen für attraktives Oster-Programm

Die Wochen der Wahrheit stehen bevor für meine letzte Saison im Trikot des VfL Wolfsburg. Die nächsten drei Spiele entscheiden im Großen und Ganzen über den Wert der gesamten Saison. Drei Spiele in drei verschiedenen Wettbewerben: am Donnerstag in der VW-Arena vor (hoffentlich) rund 10 .000 Fans gegen den FC Arsenal. Seit inzwischen acht Jahren das erste Mal wieder in der großen Arena zu spielen, das ist eine ganz besondere Bühne für uns Frauen. Anzeige

Am Sonntag folgt das vermeintlich direkte Duell um die Meisterschaft gegen Bayern München in unserem kleinen Wohnzimmer nebenan, dem AOK-Stadion. Der Sieger hat einen großen Vorteil für die verbleibenden Spiele. Nach der Nationalmannschaftsabstellung folgt zwei Wochen später dann die Wiederauflage im Halbfinale des DFB-Pokals – diesmal auf dem FC-Bayern-Campus in München.

Wem also am Ostersonntag zur Mittagszeit um 12.30 Uhr tatsächlich eine Beschäftigung fehlt und wer es vielleicht gewohnt ist, aus dem Pandemiealltag heraus neben dem Essen durch das Programm zu zappen, darf gern einschalten. Bevor das eigentliche Osterfernsehprogramm läuft, kann man dann den Kracher im deutschen Frauenfußball verfolgen – nun ja ... Vielleicht wird es irgendwann ja doch mal Zeiten geben, in denen das Osterprogramm um so ein attraktives Fußballspiel herum terminiert wird und nicht umgekehrt.

Doch als Erstes freue natürlich auch ich mich, dass zumindest alle Spiele live und kostenfrei verfolgt werden können, ob bei DAZN, im NDR oder in der ARD – auch das war ja nicht immer so und ist zumindest schon mal ein (kleiner) Anfang.